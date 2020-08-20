Опозиціонер Олексій Навальний впав у кому, медики підключили його до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у своєму Twitter.

– Олексій, як і раніше, на апараті ШВЛ. Він у комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає, – написала вона.

Ярмиш також заявила, що лікарі ухиляються від відповідей про причини того, чому Олексію Навальному стало зле.

– Ухильна реакція лікарів тільки підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не кажуть, що їм відомо, – написала вона.

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Навального госпіталізували з отруєнням

20 серпня Навального госпіталізували після екстреної посадки літака Томськ – Москва.

Опозиціонеру стало зле на борту літака після того, як він випив чай в аеропорту, розповіла Ярмиш.