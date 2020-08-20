ЕС готов быть посредником между властями Беларуси и протестующими

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Европейского союза выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси. Он не исключает возможности привлечения к этому диалогу России и международных институтов.

Во время пресс-конференции в форте Брегансон политик отметил, что сейчас в Беларуси необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом, но в ЕС хотят, чтобы этот диалог был установлен самими белорусами.

— Евросоюз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в частности ОБСЕ. Привлекая Россию в требовательный диалог, — подчеркнул президент Франции.

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Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси 2020 продолжаются до сих пор, начиная с 9 августа. Люди начали выходить на митинги после обнародованных результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов.

Правоохранители задержали более 7 тыс. митингующих за все время протестов, трое погибли.

14 августа был инициирован Координационный совет лидером объединенной оппозиции Беларуси Светланой Тихановськой. Лукашенко расценил это как попытку захватить власть в стране со всеми. Вчера, 19 августа, советом был выбран президиум, в состав которой вошли политики, писатели, общественные деятели.

С 17 августа в стране началась общенациональная забастовка.