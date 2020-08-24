Австрия высылает российского дипломата из-за подозрения в шпионаже

Австрия высылает российского дипломата и объявляет его персоной нон грата.

МИД Австрии подозревает его в промышленном шпионаже, а сам дипломат должен покинуть страну до 1 сентября 2020 года.

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Также министерство подтвердило, что официальная Вена высылает российского дипломата из-за противоречия его действий Венской конвенции о дипломатических сношениях.

— Я могу подтвердить, что дипломат РФ будет выслан. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, — отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Обвинения в шпионаже

В конце июля США обвинило Китай в спонсировании хакеров, атаковавших лаборатории, разрабатывающие вакцину против Covid-19 и потребовали закрыть до 24 июля консульство в городе Хьюстон, штат Техас.

Правоохранители США обвинили в этом двух китайских граждан.

Источник: Kronen Zeitung