Австрія висилає російського дипломата через підозру у шпигунстві

Австрія висилає російського дипломата та оголошує його персоною нон грата.

МЗС Австрії підозрює його у промисловому шпигунстві, а сам дипломат має залишити країну до 1 вересня 2020 року.

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Також міністерство підтвердило, що офіційний Відень висилає російського дипломата через суперечність його дій Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

– Я можу підтвердити, що дипломат РФ буде висланий. Його поведінка суперечить Віденської конвенції про дипломатичні відносини, — зазначила офіційний представник МЗС Австрії Клаудіа Тюрчер.

Звинувачення у шпигунстві

Наприкінці липня США звинуватило Китай у спонсоруванні хакерів, які атакували лабораторії, що розробляють вакцину проти Covid-19 та почали вимагати закрити до 24 липня консульство у місті Х’юстон, що у штаті Техас.

Правоохоронці США звинуватили у цьому двох китайських громадян.

Джерело: Kronen Zeitung