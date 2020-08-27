Президент Росії Володимир Путін готовий відправити до Білорусі своїх силовиків.

Він повідомив, що сформував резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі при необхідності.

Читайте: Путін перекинув Росгвардію до кордону Білорусі, вантажівки помітили на трасах – CIT

– Але необхідності в застосуванні російських сил в Білорусі поки немає, – заявив президент Росії Володимир Путін.

Протести у Білорусі

Третій тиждень тривають протести у Білорусі. Люди вийшли на вулиці після оголошення результатів виборів президента, на яких переміг Олександр Лукашенко.

Лукашенко отримав 80% голосів, за даними ЦВК. Другою була опозиціонерка Світлана Тихановська.

Протести білорусів жорстоко розігнала міліція. Було затримано 4,8 тис. людей, більше двохсот поранених, троє загиблих.

Джерело: РИА Новости