Страна оккупант несет главную ответственность за обеспечение людей водой. Поскольку Россия противоправно аннексировала территорию Крыма, то должна заботиться о благосостоянии населения и поставлять им воду в полном объеме.

До оккупации Крыма 85% потребностей местного сельского хозяйства в пресной воде покрывалось с материковой Украины.

Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что страна-агрессор Россия несет главную ответственность за водный вопрос в Крыму.

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При этом она указала, что Украина должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения сведения о том, может ли она принять меры для обеспечения достойного уровня жизни для жителей полуострова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вода в Крым пойдет сразу, когда Россия деоккупирует территорию.