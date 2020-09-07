Країна окупант несе головну відповідальність за забезпечення людей водою. Оскільки Росія протиправно анексувала територію Криму, то повинна дбати за добробут населення та постачати їм воду в повному обсязі.

До окупації Криму 85% потреби місцевого сільського господарства в прісній воді покривалося з материкової України.

Про це заявила офіційний представник управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл.

За її словами, в управлінні Верховного комісара ООН вважають, що країна-агресор Росія несе головну відповідальність за водне питання у Криму.

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При цьому вона вказала, що Україна повинна підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав і постійно тримати в полі зору відомості про те, чи може вона ухвалити заходи для забезпечення гідного рівня життя для жителів півострова.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вода в Крим піде одразу, коли Росія деокупує територію.