Разговор между Варшавой и Берлином по делу о Навальном фиктивный — правительство Германии

Представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт назвал фиктивным так называемый перехваченный разговор между якобы представителями Берлина и Варшавы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Также в правительстве Германии заявили, что его публикация в Минске не меняет мнения ФРГ относительно самой ситуации.

Однако принимать решение о санкциях против России еще рано, поскольку Берлин ждет действий от Москвы.

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Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель тесно работает с главой МИД страны относительно реакции на отравление Навального. Но пока она не говорила с президентом РФ Владимиром Путиным об этом деле.

Лукашенко отрицает отравление Навального

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отравления Алексея Навального не было.

По его словам, радиоэлектронная военная разведка Беларуси якобы перехватила разговор Варшавы с Берлином, в котором говорится о том, что это фальсификация.

В МИД Польши уже отреагировали на слитую запись и опровергли достоверность разговора Варшавы и Берлина о деле Навального.