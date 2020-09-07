Розмова між Варшавою і Берліном у справі про Навального фіктивна – уряд Німеччини

Представник Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт назвав фіктивною так звану перехоплену розмову між нібито представниками Берліна і Варшави про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також в уряді Німеччини заявили, що її публікація в Мінську не змінює думки ФРН щодо самої ситуації.

Однак ухвалювати рішення щодо санкцій проти Росії ще зарано, оскільки Берлін чекає дій від Москви.

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Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель тісно працює з главою МЗС країни щодо реакції на отруєння Навального. Але поки вона не говорила з президентом РФ Володимиром Путіним про цю справу.

Лукашенко заперечує отруєння Навального

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що отруєння Олексія Навального не було.

За його словами, радіоелектронна військова розвідка Білорусі начебто перехопила розмову Варшави з Берліном, у якій йдеться про те, що це фальсифікація.

У МЗС Польщі вже відреагували на злитий запис і спростували достовірність розмови Варшави і Берліна про справу Навального.