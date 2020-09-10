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Факты / Мир

К Марии Колесниковой применяли силу — адвокат

У члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой есть синяки на теле.

Об этом заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

По ее словам, из-за того, что Колесникову силой заталкивали в машину и силой удерживали, у нее появились синяки.

— Я намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы на предмет фиксации телесных повреждений, — сказала Казак.

Также она добавила, что в СИЗО у Колесниковой были проблемы с давлением и сердцем, однако сейчас уже ее состояние стабилизировалось.

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О том, что Мария Колесникова находится в СИЗО, стало известно 9 сентября. Ее отец сообщил, что она находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Похищение Колесниковой

7 сентября неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска. Ее посадили в микроавтобус возле Национального художественного музея.

У Колесниковой отобрали паспорт еще при задержании, поэтому после того, как она порвала документ, потеряла возможность пересечь границу с Украиной.

Источник: Интерфакс

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