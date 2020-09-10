До Марії Колесникової застосовували силу – адвокат

У члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової є синці на тілі.

Про це заявила адвокат Колесникової Людмила Козак.

За її словами, через те, що Колесникову силою заштовхували в машину і силою утримували, у неї з’явилися синці.

– Я маю намір звертатися до слідчого із заявою про проведення судово-медичної експертизи на предмет фіксації тілесних ушкоджень, – сказала Козак.

Також вона додала, що в СІЗО у Колесникової були проблеми з тиском і серцем, однак зараз уже її стан стабілізувався.

Читайте: Порвала паспорт і вийшла через вікно: що відбувалося з Колесниковою на кордоні з Україною

Про те, що Марія Колесникова перебуває в СІЗО, стало відомо 9 вересня. Її батько повідомив, що вона знаходиться в СІЗО №1 на Володарського в Мінську.

Викрадення Колесникової

7 вересня невідомі викрали Марію Колесникову у центрі Мінська. Її посадили в мікроавтобус біля Національного художнього музею.

У Колесникової відібрали паспорт ще при затриманні, тому після того, як вона порвала документ, втратила можливість перетнути кордон з Україною.