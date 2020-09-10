Посол РФ подарував Лукашенку карту Білорусі у складі Російської імперії

Посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев подарував Олександру Лукашенку карту Білорусі у складі Російської імперії. Йдеться про копії карт губернії Російської імперії XIX століття з територією Білорусі в її складі.

Дипломат подарував президенту Білорусі факсимільне видання книги 1866 року, де є топографічні карти Вітебської, Гродненської, Мінської та Могильовської губерній Російської імперії.

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– Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, взокрема і відповідь всім тим, хто дивиться по-іншому, – заявив Дмитро Мезенцев.

Лукашенко про Росію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 вересня дав інтерв’ю, в якому висловився про загрозу Росії через протести в республіці.

Білоруський президент вважає, що Росії загрожує крах, якщо протестувальники в Білорусі переможуть його режим.

Джерело: БЕЛТА