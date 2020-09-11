Стоит и наблюдает: Тихановская назвала стратегию Путина по Беларуси

Президент РФ Владимир Путин избрал стратегию ожидания в отношении Беларуси.

Об этом заявила кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и добавила, что “Путин поддерживает Лукашенко, но не очень активно”.

— Он не отправил ни одного солдата, пока он стоит рядом и наблюдает, — сказала оппозиционерка.

Тихановская призвала Россию и другие страны не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

По ее словам, Беларусь должна “жить дружбой со всеми” — и с Европой, и с Россией.

— Я убеждена, что новый президент Беларуси установит такие дружеские отношения, — сказала политик.

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Кремль пообещал Лукашенко военную помощь

После начала протестов в Беларуси президент России Владимир Путин пообещал нынешнему президенту Александру Лукашенко, что Москва готова помочь Беларуси подавить демонстрации в рамках Договора о коллективной безопасности.

Лукашенко неоднократно обвинял Запад в заговоре с целью его свержения. Президент Беларуси заявил, что танки и самолеты НАТО были размещены в 15 минутах от белорусской границы.

НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси, но на западной границе страны не происходит наращивание войск.

Лукашенко встретится с Путиным в Москве 14 сентября.

Источник: Rzeczpospolita

Фото: Кремль