Стоїть і спостерігає: Тихановська назвала стратегію Путіна щодо Білорусі

Президент РФ Володимир Путін обрав стратегію очікування щодо Білорусі.

Про це заявила кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська та додала, що “Путін підтримує Лукашенка, але не дуже активно”.

– Він не відправив жодного солдата, поки що він стоїть поруч і спостерігає, – сказала опозиціонерка.

Тихановська закликала Росію та інші країни не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

За її словами, Білорусь повинна “жити дружбою з усіма” – і з Європою, і з Росією.

– Я переконана, що новий президент Білорусі встановить такі дружні стосунки, – сказала політик.

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Кремль пообіцяв Лукашенку військову допомогу

Після початку протестів у Білорусі президент Росії Володимир Путін пообіцяв нинішньому президенту Олександру Лукашенку, що Москва готова допомогти Білорусі придушити демонстрації в рамках Договору про колективну безпеку.

Лукашенко неодноразово звинувачував Захід у змові з метою його повалення. Президент Білорусі заявив, що танки і літаки НАТО були розміщені за 15 хвилин від білоруського кордону.

НАТО заявило, що уважно стежить за ситуацією в Білорусі, але на західному кордоні країни не відбувається нарощування військ.

Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві 14 вересня.

Джерело: Rzeczpospolita

Фото: Кремль