Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская прокомментировала встречу президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября.

По ее словам, любые договоренности, которые будут приняты Путиным и Лукашенко, не будут иметь законной силы.

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— Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы не приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах, — сообщила Тихановская.

Кроме этого она отметила, что все подписанные соглашения Лукашенко, новая власть будет пересматривать.

Обратившись к Владимиру Путину она отметила, что очень сожалеет, что он решил вести переговоры с узурпатором, а не с белорусским народом.

Тихановская о стратегии Путина

Светлана Тихановська отметила, что президент РФ Владимир Путин выбрал стратегию ожидания в отношении Беларуси.

Кроме этого, она отметила, что Путин поддерживает Лукашенко, но не очень активно и призвала РФ и другие страны не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.