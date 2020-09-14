Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська прокоментувала зустріч президента РФ Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка у Сочі 14 вересня.

За її словами, будь-які домовленості, які будуть ухвалені Путіним та Лукашенко, не матимуть законної сили.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

– Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі у Сочі – це не матиме законної сили. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенко у довірі та підтримці на виборах, – повідомила Тихановська.

Окрім цього вона зазначила, що усі підписані угоди Лукашенком, нова влада переглядатиме.

Звернувшись до Володимира Путіна вона зазначила, що дуже здивована, що він вирішив вести переговори з узурпатором, а не з білоруським народом.

Тихановська про стратегію Путіна

Світлана Тихановська зазначила, що президент РФ Володимир Путін обрав стратегію очікування щодо Білорусі.

окрім цього, вона зазначила, що Путін підтримує Лукашенка, але не дуже активно та закликала РФ та інші країни не втручатися у внутрішні справи Білорусі.