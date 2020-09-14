PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Угоди не матимуть законної сили: Тихановська про зустріч Путіна та Лукашенка

Білоруський опозиціонер Світлана Тихановська прокоментувала зустріч президента РФ Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка у Сочі 14 вересня.

За її словами, будь-які домовленості, які будуть ухвалені Путіним та Лукашенко, не матимуть законної сили.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

 – Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі у Сочі – це не матиме законної сили. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенко у довірі та підтримці на виборах, – повідомила Тихановська.

Окрім цього вона зазначила, що усі підписані угоди Лукашенком, нова влада переглядатиме.

Звернувшись до Володимира Путіна вона зазначила, що дуже здивована, що він вирішив вести переговори з узурпатором, а не з білоруським народом.

Тихановська про стратегію Путіна

Світлана Тихановська зазначила, що президент РФ Володимир Путін обрав стратегію очікування щодо Білорусі.

окрім цього, вона зазначила, що Путін підтримує Лукашенка, але не дуже активно та закликала РФ та інші країни не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка