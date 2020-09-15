Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська написала колонку для американської газети The Washington Post.

У ній вона заявляє, що після виборів президента, білорусів об’єднав рух за демократію.

– Чим сильніше диктатор Олександр Лукашенко намагається зберегти свою владу, тим більше вона слабшає, – написала Тихановська.

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За її словами, жителі Білорусі продовжують виходити на демонстрації, всупереч тиску з боку силовиків, а також брехню і пропаганду, яку проводять російські журналісти.

– Ми наполягаємо на мирному протесті і відмовляємося від насильства. Багато хто запитує, чи вистачить цього. Я вважаю, що так. Ми як народ пройшли точку неповернення, – пише Тихановська.

Вона закликала уряди інших країн припинити співпрацю з нинішньою владою Білорусі.

Протести у Білорусі

Світлана Тихановська виїхала у Литву на початку протестів у Білорусі. Вони тривають після виборів президента, які відбулись 9 серпня.

Частина білорусів не визнала перемогу Лукашенка та вважає, що їх виграла Світлана Тихановська.

Олександр Лукашенко заявив, що у внутрішні справи Білорусі втручається Польща, Чехія, Литва та Україна.