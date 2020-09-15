В Индонезии нарушителей карантина отправили копать могилы

В индонезийском округе Гресик, восемь мужчин, которые не носили маски, отправили копать могилы для жертв коронавируса.

Представитель местных властей заявил, что в округе осталось только три профессиональных копателя, которые не успевают работать, сообщает The Daily Mail.

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Количество больных в округе продолжает расти, и в местных деревнях усиливают карантин.

— Многие жители игнорируют карантин. Поэтому их ждет наказание в виде общественных работ, — заявили представители местной власти.

Коронавирус в Индонезии

В Индонезии, по состоянию на 15 сентября, зафиксировано 222 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 3 141 новых больных.

По состоянию на утро 15 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже в 29,1 млн человек, за последние сутки — почти 290 тыс. новых случаев. Больше всего людей заболели Covid-19 в США (6,7 млн), Индии (4,9 млн) и Бразилии (4,3 млн).