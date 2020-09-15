В Індонезії порушників карантину відправили копати могили

В індонезійському окрузі Гресик, вісьмох чоловіків, які не носили маски, відправили копати могили для жертв коронавірусу.

Представник місцевої влади заявив, що в окрузі залишилося тільки три професійних копачі, які не встигають працювати, повідомляє The Daily Mail.

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Кількість хворих в окрузі продовжує зростати, і в місцевих селах посилюють карантинні обмеження.

– Багато жителів ігнорують карантин. Тому на них чекає покарання у вигляді громадських робіт, – заявили представники місцевої влади.

Коронавірус в Індонезії

В Індонезії, станом на 15 вересня, зафіксовано 222 тис. випадків коронавірусу. За останню добу зареєстровано 3 141 нових хворих.

Станом на ранок 15 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 29,1 млн осіб, за останню добу – майже 290 тис. нових випадків. Найбільше людей захворіло на Covid-19 у США ( 6,7 млн), Індії (4, 9 млн) та Бразилії (4,3 млн)