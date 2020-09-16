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Факты / Мир

Лукашенко попросил у Путина вооружение для обороны “общего Отечества”

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить некоторые типы вооружений.

По словам Лукашенко, Россия и Беларусь должны смелее защищать права как белорусов, так и россиян.

— Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и русских. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не слабые, — сказал Лукашенко.

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Он отметил, что Россия и Беларусь способны ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ.

— Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и в одном случае не удалось вбить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает, — добавил Лукашенко.

В то же время председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина не знает, когда состоится инаугурация Александра Лукашенко.

Председатель ЦИК проводит церемонию инаугурации, но как приглашенное лицо, а организацией занимается Администрация президента.

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