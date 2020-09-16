Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати деякі типи озброєнь.

За словами Лукашенка, Росія та Білорусь повинні сміливіше захищати права як білорусів, так і росіян.

– Останні події показують, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися одні, але не найслабші, – сказав Лукашенко.

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Він зазначив, що Росія та Білорусь спроможні ситуацію не тільки в Білорусі, а й по периметру наших кордонів.

– Останні події нас ще більше схиляють до того, щоб ми трималися разом і в жодному разі не вдалося забити клин між нами всім тим, хто на це розраховував і розраховує, – додав Лукашенко.

Водночас голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина не знає, коли відбудеться інавгурація Олександра Лукашенка.

Вона заявила, що не має інформації про дату інавгурації.