PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Лукашенко попросив у Путіна озброєння для оборони “спільної Вітчизни”

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати деякі типи озброєнь.

За словами Лукашенка, Росія та Білорусь повинні сміливіше захищати права як білорусів, так і росіян.

– Останні події показують, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися одні, але не найслабші, – сказав Лукашенко.

Читайте: Білорусь розгорнула армію на кордоні з Литвою та Польщею

Він зазначив, що Росія та Білорусь спроможні ситуацію не тільки в Білорусі, а й по периметру наших кордонів.

– Останні події нас ще більше схиляють до того, щоб ми трималися разом і в жодному разі не вдалося забити клин між нами всім тим, хто на це розраховував і розраховує, – додав Лукашенко.

Водночас голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина не знає, коли відбудеться інавгурація Олександра Лукашенка.

Вона заявила, що не має інформації про дату інавгурації.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх