Литва, Польша и Румыния предложат ЕС программу для поддержки Беларуси

Президенты Литвы, Польши и Румынии обратятся в Европейский Союз с просьбой предложить пакет поддержки для Беларуси.

Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа.

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По его словам, лидеры трех стран Европы призвали ЕС разработать пакет помощи. В нем должны быть включены такие вопросы, как: торговля с Европейским Союзом, помощь в переговорах по вступлению в ВТО, безвиз, диверсификация экономики страны и энергетического сектора, финансирование реструктуризации экономики.

Главы Литвы, Польши и Румынии отметили, что поддерживают принципы свободы и признают только свободные и прозрачные выборы в стране с международными наблюдателями, которые были проведены в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.

Кроме этого, они договорились поддержать граждан Беларуси в построении демократического правового государства, свободного гражданского общества и рыночной экономики.

Президент Литвы представлять свои предложения по плану поддержки на саммите ЕС 24-25 сентября.

Санкции против Беларуси

В конце августа 2020 года Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Беларуси. Их приняли против 30 должностных лиц белорусских властей, в число которых вошел и Александр Лукашенко.

Санкции были введены из-за фальсификации выборов президента в Беларуси и жестокое подавление протестов.

Источник: Президент Литовской Республики