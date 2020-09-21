Протесты в Беларуси не будут ослабевать, наоборот, они могут длиться недели, месяцы или даже годы.

Об этом сообщила оппозиционер Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента.

Она отметила, что протестующие будут выходить на улицы столько, сколько потребуется.

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Также Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц для введения против них санкций. В то же время член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил, что оппозиция вскоре представит план выхода из кризиса в республике.

Со своей стороны, депутаты Европарламента предложили открыть в Брюсселе постоянный офис белорусской оппозиции.

Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов выходить на Марш героев. В одном из своих видеообращений она отметила, что за последний месяц белорусы стали героическим народом.

Поэтому она поддерживает всех, кто выходит на акции протеста и продолжает борьбу за свободу.