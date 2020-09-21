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Протести в Білорусі можуть тривати тижні, місяці і роки – Тихановська

Протести в Білорусі не слабшатимуть, навпаки, вони можуть тривати тижні, місяці або навіть роки.

Про це повідомила опозиціонер Світлана Тихановська на позачерговому засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту.

Вона зазначила, що протестувальники виходитимуть на вулиці стільки, скільки буде потрібно.

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Також Світлана Тихановська запропонувала Європарламенту список білоруських офіційних осіб для введення проти них санкцій. Водночас член президії Координаційної ради Павло Латушко повідомив, що  опозиція незабаром представить план виходу з кризи в республіці.

Зі свого боку, депутати Європарламенту запропонували відкрити в Брюсселі постійний офіс білоруської опозиції.

Напередодні лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів виходити на Марш героїв. В одному зі своїх відеозвернень вона наголосила, що за останній місяць білоруси стали героїчним народом.

Тому вона підтримує всіх, хто виходить на акції протесту і продовжує боротьбу за свободу.

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