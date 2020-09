Главы МИД стран-членов Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о санкциях против Беларуси.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что на Совете ЕС обсуждали много вопросов, среди которых была и Беларусь. Однако политики не пришли к согласию.

Discussing many issues in #EU #FAC, including #Belarus. It is regrettable that today we could not decide on sanctions on violations of human rights there due to “a hostage taking” by a member state. Sends a wrong signal to Belarusians, our societies and the whole world

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2020