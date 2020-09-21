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Факты / Мир

ЕС не смог согласовать санкции против Беларуси

Главы МИД стран-членов Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о санкциях против Беларуси.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что на Совете ЕС обсуждали много вопросов, среди которых была и Беларусь. Однако политики не пришли к согласию.

— Вызывает сожаление, что сегодня мы не смогли принять решение о санкциях за нарушение прав человека через взятие в заложники со стороны одной страны-члена. Это посылает неверный сигнал белорусам, обществу и всему миру, — заявил Ринкевичс.

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Однако все главы МИД ЕС считают состоявшиеся в августе выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результаты, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат, — заявил глава дипломатии ЕС.

Постоянные послы стран ЕС не смогли согласовать санкции против представителей белорусских властей в связи с вето, которое применил представитель Кипра.

Кипр требует принять меры против Турции из-за работ по бурению в восточном Средиземноморье, в территориальных водах Кипра, ища углеводородов.

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