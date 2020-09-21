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Факти / Світ

ЄС не зміг узгодити санкції проти Білорусі

Глави МЗС країн-членів Європейського Союзу на засіданні у Брюсселі не змогли домовитись про санкції проти Білорусі.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс зазначив, що на Раді ЄС обговорювали багато питань, серед яких була і Білорусь. Однак політики не дійшли згоди.

– Викликає жаль, що сьогодні ми не змогли ухвалити рішення щодо санкцій за порушення прав людини через взяття в заручники з боку однієї країни-члена. Це надсилає невірний сигнал білорусам, суспільству і всьому світу, – заявив Рінкевічс.

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Однак всі глави МЗС ЄС вважають вибори президента в Білорусі сфальсифікованими і не визнають їх результати, заявив в понеділок глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

– Всі ми не визнаємо легітимність Лукашенко за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результат, – заявив глава дипломатії ЄС.

Постійні посли країн ЄС не змогли погодити санкції проти представників білоруської влади у зв’язку з вето, яке застосував представник Кіпру.

Кіпр вимагає запровадити заходи проти Туреччини через роботи з буріння у східному Середземномор’ї, в територіальних водах Кіпру, шукаючи вуглеводнів.

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