Глави МЗС країн-членів Європейського Союзу на засіданні у Брюсселі не змогли домовитись про санкції проти Білорусі.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс зазначив, що на Раді ЄС обговорювали багато питань, серед яких була і Білорусь. Однак політики не дійшли згоди.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Discussing many issues in #EU #FAC, including #Belarus. It is regrettable that today we could not decide on sanctions on violations of human rights there due to “a hostage taking” by a member state. Sends a wrong signal to Belarusians, our societies and the whole world

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2020