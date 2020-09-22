США працюють над створенням коаліції проти будівництва Північного потоку-2 – Помпео

У США газопровід Північний потік-2 вважають реальною загрозою для незалежності й безпеки Європи.

Тому Вашингтон почав працювати над створенням міжнародної коаліції проти його будівництва.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

– Газопровід Північний потік-2 захищає Росію, створює ризик для Європи, дозволяючи їй потрапити в залежність від газу, що надходить з Росії, а також загрожує Україні, що, як я знаю, глибоко хвилює багатьох німців. Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка запобігатиме цьому.

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Також Майк Помпео сподівається, що уряд Німеччини підтримає цю ідею, враховуючи отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і реальні наслідки для безпеки.

Напередодні глава МЗС ФРН Хайко Маас заявив, що в Німеччині не виключають призупинення будівництва Північного потоку-2 через отруєння Навального.

Однак це рішення залежатиме від дій Росії і від її участі у розслідуванні.

Джерело: Держдеп США