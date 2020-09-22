Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о наложении санкций на тех, кто будет продавать неядерное (конвенционное) оружие Ирану.

Эмбарго на поставки оружия Тегерану действует на уровне Совета Безопасности ООН. В октябре 2020 года оно теряет свою силу.

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Санкции США предусматривают замораживание всех активов и имущества, принадлежащих поставщикам оружия в Иран или тем, кто способствует такой деятельности.

Также санкции ввели против 27 человек, которых США подозревает в содействии ядерной программе Ирана. Речь идет о иранской компании и правительственной организации по атомной энергии.

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о дополнительных санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к иранской ядерной программе. Среди них оказался президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Санкции против Ирана

В мае 2020 года США возобновили санкции против объектов ядерной программы Ирана, а именно против русских, китайских и европейских фирм, связанных с иранской ядерной программой.

Отмена гражданско-ядерного сотрудничества распространилось на международную работу на заводе тяжелой воды Арак, на поставку обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и на вывоз отработанного топлива реактора.

В сентябре 2020 года Госсекретарь Майкл Помпео объявил о восстановлении санкций, наложенных против Ирана из-за наращивания им ядерного потенциала и нарушения ядерной сделки.

Кроме того, им было анонсирован ряд дополнительных санкционных мер для внедрения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности.

Источник: Белый дом