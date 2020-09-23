PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Пішов на пенсію: Тихановська прокоментувала інавруграцію Лукашенка

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала спробу інавгурації Олександра Лукашенка.

За її словами, цей захід – фарс.

– Ця спроба визнати себе легітимним призвела лише до того, що попередні повноваження закінчено, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію, – зазначила Світлана Тихановська.

Читайте: Протести у Білорусі можуть тривати тижні, місяці і роки – Тихановська

Водночас Світлана Тихановська назвала себе єдиним лідером Білорусі. За її словами, вона днями була у Брюсселі, де європейські країни заявили про підтримку громадян країни, які протестують проти переобрання Олександра Лукашенка.

Протести у Білорусі

9 серпня спалахнули протести у Білорусі через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди не погодилися з такими результатами виборів, однак влада не пішла на компроміс, а почала розганяти і затримувати мітингувальників.

23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі під час церемонії інавгурації, про яку не було заздалегідь оголошено.

Джерело: Пул Первой

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка