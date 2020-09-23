Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала спробу інавгурації Олександра Лукашенка.
За її словами, цей захід – фарс.
– Ця спроба визнати себе легітимним призвела лише до того, що попередні повноваження закінчено, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію, – зазначила Світлана Тихановська.
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Водночас Світлана Тихановська назвала себе єдиним лідером Білорусі. За її словами, вона днями була у Брюсселі, де європейські країни заявили про підтримку громадян країни, які протестують проти переобрання Олександра Лукашенка.
Протести у Білорусі
9 серпня спалахнули протести у Білорусі через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.
Люди не погодилися з такими результатами виборів, однак влада не пішла на компроміс, а почала розганяти і затримувати мітингувальників.
23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі під час церемонії інавгурації, про яку не було заздалегідь оголошено.
Джерело: Пул Первой