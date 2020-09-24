Низка країн не визнала Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі, і вважає, що організована в Мінську церемонія інавгурації не змінила цю ситуацію.

Також країни не визнають вибори, які пройшли 9 серпня, і вважають їхні результати сфальсифікованими.

Реакція світових лідерів на інавгурацію Лукашенка далі в метеріалі.

Литва

Президент Литви Ґітанас Науседа зазначив, що його країна не визнає вибори.

– Литва не визнає Лукашенка законним главою Білорусі. Вибори, які пройшли 9 серпня в Білорусі, не були вільними, чесними і демократичними. Ні таємні, ні помпезні церемонії не спростують цього незаперечного факту і не створять ілюзію легітимності, – заявив президент.

Крім цього Науседа заявив, що Литва виступає за нові демократичні вибори за участі міжнародних спостерігачів.

Словаччина

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок також заявив, що не визнає інавгурацію.

– Олександр Лукашенко, інавгурація якого відбулася сьогодні, не має легітимності на управління його країною. Він несе відповідальність за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина стоїть на боці громадян Білорусі, – написав він.

Чехія

Також думку ближніх країн розділила і Чехія. Міністр закордонних справ Томаш Петршічек написав, що вибори не були справедливими.

– Вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. Отже їхній результат нелегітимний, тому сьогоднішня інавгурація Олександра Лукашенка нелегітимна. Білоруське громадянське суспільство користується повною підтримкою Чеської Республіки. Білоруси заслуговують свободи.

Данія

Глава МЗС Данії Йеппе Кофод заявив, що країні потрібні вільні вибори.

– Лукашенко підтвердив власну нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію. Білорусі потрібні вільні і справедливі вибори і демократично обраний президент. Сфальсифіковані вибори повинні вести Лукашенка не в президентський палац, а в список санкцій Євросоюзу.

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Німеччина

Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі і після інавгурації.

– Те, що ця церемонія була підготовлена ​​секретно і проведена без участі громадськості – дуже показово. І після цієї церемонії пан Лукашенко не може розраховувати на демократичну легітимність, – заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Україна

Інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом Білорусі.

Про це написав у себе в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, сьогоднішня “інавгурація” Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білорусі, – написав голова МЗС.

Латвія

Латвія відмовила в легітимності обрання Лукашенка президентом Білорусі.

– Наступний президент Білорусі може бути обраний лише білоруським народом під час вільних і справедливих виборів за участю міжнародних спостерігачів, – заявили в МЗС.

Польща

Міністерство закордонних справ Польщі не розглядає Лукашенка, як президента, який може законно здійснювати владу.

Канада

Канада також засуджує неоголошену інавгурацію Лукашенка після сфальсифікованих виборів.

– Йому бракує легітимності як демократично обраному лідеру, – наголосив глава МЗС Франсуа-Філіп Шампань і закликав провести вільні та справедливі вибори для народу Білорусі.

ЄС

Європейський Союз не визнає легітимності так званої інавгурації Олександра Лукашенка та переглядає свої відносини з Білоруссю.

– ЄС ще раз повторює, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Європейський Союз не визнає їхніх сфальсифікованих результатів. На цій підставі так звана інавгурація від 23 вересня 2020 року та новий мандат, на який претендував Олександр Лукашенко, не мають демократичної легітимності, – йдеться у заяві.

Британія

Глава МЗС Британії Домінік Рааб назвав інавгурацію “підривом репутації”.

– Таємна інавгурація Лукашенка сьогодні в Мінську ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу, – написав Рааб у Twitter.

США

Не підтримав інавгурацію і комітет сенату США.

– Той факт, що інавгурація Лукашенка була таємною, ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність як лідер. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку, – йдеться у заяві комітету Сенату США у Twitter.

Інавгурація Лукашенка

У середу в Мінську відбулася інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона заздалегідь не анонсувалася і стала повною несподіванкою для білоруських журналістів і спостерігачів.