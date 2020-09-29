Президент Франции Эммануэль Макрон 29 сентября находится с официальном визитом в Вильнюсе. После встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой он заявил о необходимости сотрудничества с Москвой, если Европа стремится к достижению долгосрочного мира.

– Нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое, – сказал он на пресс-конференции.

Макрон отметил, что понимает обеспокоенность Литвы по поводу России, однако, по его мнению, нельзя “жить так, словно Европа — далеко отстоящий от России остров”.

Читайте: Прекращение огня на Донбассе: о чем договорились советники нормандской четверки

– Именно укрепляя суверенитет и безопасность Евросоюза, как мы делали это с самого начала, и при наличии этого диалога, мы будем сильнее, — подытожил президент Франции.

23 сентября в видеообращении во время 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Эммануэль Макрон заявил о прогрессе в нормандском формате.

В тоже время новая встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе пока под вопросом, потому Москва не видит оснований для проведения нового саммита в нормандском формате.

Источник: Delfi