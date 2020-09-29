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Факти / Світ

Макрон у Литві пояснив, чому Європа має співпрацювати з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон 29 вересня перебуває з офіційним візитом у Вільнюсі. Після зустрічі з литовським колегою Гітанасом Науседою він заявив про необхідність співпраці з Москвою, якщо Європа прагне до досягнення довгострокового миру.

– Нам слід працювати з Росією, тому що у нас загальна географія і минуле, – сказав він на прес-конференції.

Макрон зазначив, що розуміє стурбованість Литви з приводу Росії, однак, на його думку, не можна “жити так, ніби Європа – далекий від Росії острів”.

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– Саме зміцнюючи суверенітет і безпеку Євросоюзу, як ми робили це з самого початку, і за наявності цього діалогу, ми будемо сильніші, – підсумував президент Франції.

23 вересня у відеозверненні під час 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Еммануель Макрон заявив про прогрес у нормандському форматі.

Водночас нова зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки під питанням, тому що Москва не бачить підстав для проведення нового саміту в нормандському форматі.

Джерело: Delfi

Фото: Dreamstime

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