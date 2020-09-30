Меркель в ближайшее время встретится с Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Также она подтвердила, что в ближайшее время встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

— Во время завтрашнего саммита ЕС мы также будем говорить об отношениях с Беларусью. Мы не признаем избрание президента Лукашенко, а также призываем его начать диалог с собственным народом без вмешательства Запада или Востока, — отметила Меркель во время выступления в Бундестаге.

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Также канцлер в выступлении вспомнила отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Она заявила, что Германия дождется результатов Организации по запрещению химического оружия и уже после этого обсудит реакцию.

Однако, по словам Меркель, случай с отравлением Навального — это не двусторонний вопрос России и Германии, а нарушение Конвенции о химоружие и международная проблема.

Встреча Макрона и Тихановской

29 сентября Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время встречи он пообещал помочь решить политический кризис в Беларуси.

В то же время Светлана Тихановская хочет добиваться проведения повторных президентских выборов в течение года, поэтому планирует заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования политического кризиса.