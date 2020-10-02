Со 2 октября 2020 года Беларусь официально лишила аккредитации все иностранные СМИ.

Журналистам необходимо повторно получить разрешение на работу в стране, переаккредитация в новом формате начнется со следующей недели.

По новым правилам, подать документы можно в электронном формате, заявки на временные аккредитации будут рассматриваться в течение пяти дней, ранее 20, на постоянные — до 30 дней, ранее 60.

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Также разрешено продлять постоянные аккредитации на срок до трех лет, ранее — до года.

— В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, — заявили в МИД.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны. Люди вышли на улицы, но их стали разгонять и задерживать.

Действующий президент не пошел на уступки, а провел тайную инаугурацию.

Демократические страны ответили на это санкциями. Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: МИД Беларуси