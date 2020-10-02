PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Захисні заходи: Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ

З 2 жовтня 2020 року Білорусь офіційно позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ.

Журналістам необхідно повторно отримати дозвіл на роботу в країні, переакредитація у новому форматі розпочнеться з наступного тижня.

За новими правилами, подати документи можна у електронному форматі, заявки на тимчасові акредитації розглядатимуться протягом п’яти днів, раніше 20, на постійні – до 30 днів, раніше 60.

Читайте: Голий король. Хто пише сценарії майбутнього для Білорусі

Також дозволено продовжувати постійні акредитації на термін до трьох років, раніше – до року.

– У складній ситуації ми змушені реалізувати своє суверенне право і застосувати необхідні захисні заходи, – заявили в МЗС.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Білорусі не вщухають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни. Люди вийшли на вулиці, але їх почали розганяти і затримувати.

Чинний президент не пішов на поступки, а провів таємну інавгурацію.

Демократичні країни відповіли на це санкціями. Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС Білорусі

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх