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Факты / Мир

Надо проверить почту: Тихановская отреагировала на объявление в розыск

Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала объявление ее в розыск в РФ.

Об этом она заявила во время своего визита в Германию.

— Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле, тем более в России, — отметила Светлана Тихавноская.

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В то же время лидер напомнила об уважении к суверенитету Беларуси и невмешательстве во внутренние дела страны.

 — К сожалению, есть страны, которые нас не услышали. Но мы все равно надеемся, что это прекратится. И мы сами сможем решить будущее своей Беларуси, — добавила Светлана Тихановская.

Тихановская в розыске

Оппозиционера из Беларуси Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории РФ. Об этом стало известно 7 октября.

В базе данных МВД России есть информация, что она находится ​​в международном розыске.

Там указана личная информация о дате и месте рождения, национальности.

Источник: Белсат

Фото: Dreamstime

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