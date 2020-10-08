Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала оголошення її у розшук в РФ.

Про це вона заявила під час свого візиту до Німеччини.

– Треба, напевно, перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я у якійсь кримінальній справі, тим паче у Росії, – зазначила Світлана Тихановська.

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Водночас лідер нагадала про повагу до суверенітету Білорусі і невтручання у внутрішні справи країни.

– На жаль, є країни, які нас не почули. Але ми все ж сподіваємося, що це припиниться. І ми самі зможемо вирішити майбутнє своєї Білорусі, – додала Світлана Тихановська.

Тихановська у розшуку

Опозиціонера з Білорусі Світлану Тихановську оголосили у розшук на території РФ. Про це стало відомо 7 жовтня.

У базі даних МВС Росії є інформація, що вона перебуває у міжнародному розшуку.

Там вказана особиста інформація про дату і місце народження, національність.

Джерело: Белсат