Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала оголошення її у розшук в РФ.
Про це вона заявила під час свого візиту до Німеччини.
– Треба, напевно, перевірити поштову скриньку. Я взагалі не знала, що я у якійсь кримінальній справі, тим паче у Росії, – зазначила Світлана Тихановська.
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Водночас лідер нагадала про повагу до суверенітету Білорусі і невтручання у внутрішні справи країни.
– На жаль, є країни, які нас не почули. Але ми все ж сподіваємося, що це припиниться. І ми самі зможемо вирішити майбутнє своєї Білорусі, – додала Світлана Тихановська.
Тихановська у розшуку
Опозиціонера з Білорусі Світлану Тихановську оголосили у розшук на території РФ. Про це стало відомо 7 жовтня.
У базі даних МВС Росії є інформація, що вона перебуває у міжнародному розшуку.
Там вказана особиста інформація про дату і місце народження, національність.
Джерело: Белсат