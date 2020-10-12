Перемирия в Нагорном Карабахе нет — Пашинян

Перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе нет.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с иностранными послами.

Он подчеркнул, что обстановка на южном направлении остается напряженной.

Достигнутые в Москве договоренности о режиме прекращения огня возбуждено Азербайджаном.

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— Сразу после вступления в силу режима перемирия, Азербайджан сделал попытку захвата города Гадрут, — заявил Пашинян.

В районе Гадрут продолжаются бои.

Минобороны Азербайджана взамен сообщает, что Армения обстреляла Агдамский район.

Война за Нагорный Карабах

Армения готова начать мирные переговоры относительно военных действий в Нагорном Карабахе. Они готовы, для прекращения огня, сотрудничать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе на основе договоренностей 1994-1995 годов.

Обе страны по итогам переговоров в Москве 10 октября договорились о прекращении огня. В тот же день военные ведомства Армении и Азербайджана начали обмениваться обвинениями относительно несоблюдения договоренностей.