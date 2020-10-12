Перемир’я у зоні конфлікту у Нагірному Карабаху немає.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з іноземними послами.

Він підкреслив, що ситуація на південному напрямку залишається напруженою.

Досягнуті у Москві домовленості щодо режиму припинення вогню порушена Азербайджаном.

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– Відразу після вступу в силу режиму перемир’я, Азербайджан зробив спробу захоплення міста Гадрут, – заявив Пашинян.

У районі Гадрута тривають бої.

Міноборони Азербайджану натомість повідомляє, що Вірменія обстріляла Агдамський район.

Війна за Нагірний Карабах

Вірменія готова розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабаху. Вони готові, задля припинення вогню, співпрацювати з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі на основі домовленостей 1994-1995 років.

Обидві країни за підсумками переговорів у Москві 10 жовтня домовилися про припинення вогню. Того ж дня військові відомства Вірменії та Азербайджану почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання домовленостей.