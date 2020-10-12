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Факты / Мир

ЕС не намерен вводить общий карантин — Еврокомиссия

Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.

Общего карантина не будет, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Комиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, что разделит все регионы ЕС на красную, желтую и зеленую зоны риска.

— Система основана на общих условиях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введение общего карантина, — заявила она.

Когда закончится эпидемия Covid-19

Пандемия коронавируса закончится только тогда, когда 60% населения планеты переболеет вирусом и будут антитела к нему.

Второй вариант — когда ученые разработают доступную вакцину против Covid-19, считает врач Евгений Комаровский.

При этом жесткие карантинные ограничения не смогут преодолеть вирус.

Источник: Урсула фон дер Ляйен

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