ЕС не намерен вводить общий карантин — Еврокомиссия

Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.

Общего карантина не будет, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Комиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, что разделит все регионы ЕС на красную, желтую и зеленую зоны риска.

— Система основана на общих условиях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введение общего карантина, — заявила она.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal — its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2020

Когда закончится эпидемия Covid-19

Пандемия коронавируса закончится только тогда, когда 60% населения планеты переболеет вирусом и будут антитела к нему.

Второй вариант — когда ученые разработают доступную вакцину против Covid-19, считает врач Евгений Комаровский.

При этом жесткие карантинные ограничения не смогут преодолеть вирус.

Источник: Урсула фон дер Ляйен