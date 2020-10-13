ООН розчарована повідомленнями про порушення режиму припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху. В Організації Об’єднаних Націй вважають, що такі дії є неприйнятними.

Про це повідомив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу.

Читайте: Перемир’я у Нагірному Карабаху немає – Пашинян

За його словами, генсек ООН Антоніу Гутерреш засуджує продовження обстрілів у районах, де проживає мирне населення.

– Генеральний секретар знову нагадує сторонам, що відповідно до міжнародного гуманітарного права вони зобов’язані захищати цивільне населення і цивільну інфраструктуру, – зазначив Дюжаррік.

Також він окреслив, що Азербайджан та Вірменія мають утриматись від розширення зони бойових дій.

В ООН закликали обидві сторони конфлікту у Нагірному Карабаху дотримуватися домовленостей щодо припинення вогню.

Порушення перемир’я у Нагірному Карабаху

10 жовтня у Москві Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Проте того ж дня військові відомства обох країн почали обмінюватися звинуваченнями щодо недотримання цих домовленостей.

12 жовтня вранці Азербайджан та Вірменія розпочали нові обстріли у Нагірному Карабаху. Міноборони обох країн заявили про продовження ведення бойових дій. Прем’єр-міністр Вірменії заявив, що ніякого перемир’я немає.