В День Колумба в американском городе Портленд ультралевые протестующие снесли статуи президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

На акции, которую мятежники назвали Днем гнева коренных народов, присутствовали более 200 человек.

Также они разгромили здание Исторического общества Орегона, а на его фасаде разместили плакат Хватит почитать расистов и убийц.































В Портленде мятежники снесли статуи двух президентов США / 8 фотографий

Другое название Дня Колумба — день открытия Америки. Эта дата является одной из важнейших в календаре США.

Разрушенные статуи президентов власть Портленда установила еще в начале ХХ века.

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16-й президент США Авраам Линкольн — первый президент-республиканец. Главной заслугой Линкольна является освобождение американских рабов из рабства.

Зато протестующие, уничтожая его статую, припомнили ему “повешение 38 индейцев” в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов.

26-й президент США Теодор Рузвельт — тоже республиканец, лауреат Нобелевской премии мира, управлял страной во времена Первой мировой войны.

Был автором фразы США — это мировой полицейский, своей политикой укрепил роль американцев на международной арене.

Джерело: Oregon Live

Фото: Oregon Live