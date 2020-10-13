В Портленде мятежники снесли статуи двух президентов США

В День Колумба в американском городе Портленд ультралевые протестующие снесли статуи президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
На акции, которую мятежники назвали Днем гнева коренных народов, присутствовали более 200 человек.
Также они разгромили здание Исторического общества Орегона, а на его фасаде разместили плакат Хватит почитать расистов и убийц.
Другое название Дня Колумба — день открытия Америки. Эта дата является одной из важнейших в календаре США.
Разрушенные статуи президентов власть Портленда установила еще в начале ХХ века.
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16-й президент США Авраам Линкольн — первый президент-республиканец. Главной заслугой Линкольна является освобождение американских рабов из рабства.
Зато протестующие, уничтожая его статую, припомнили ему “повешение 38 индейцев” в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов.
26-й президент США Теодор Рузвельт — тоже республиканец, лауреат Нобелевской премии мира, управлял страной во времена Первой мировой войны.
Был автором фразы США — это мировой полицейский, своей политикой укрепил роль американцев на международной арене.
Джерело: Oregon Live
Фото: Oregon Live