На День Колумба в американському місті Портленд ультраліві протестувальники знесли статуї президентів Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна.

На акції, яку бунтівники назвали Днем гніву корінних народів, були присутні понад 200 осіб.

Також вони розтрощили будівлю Історичного товариства Орегона, а на його фасаді розмістили плакат Досить вшановувати расистів та вбивць.































У Портленді бунтівники знесли статуї двох президентів США / 8 фотографий

Інша назва Дня Колумба – день відкриття Америки. Ця дата є однією із найважливіших у календарі США.

Зруйновані статуї президентів влада Портленда встановила ще на початку ХХ століття.

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16-й президент США Авраам Лінкольн – перший президент-республіканець. Головною заслугою Лінкольна є звільнення американських рабів з рабства.

Натомість протестувальники, знищуючи його статую, пригадали йому “повішення 38 індіанців” у ході Громадянської війни 1861-1865 років.

26-й президент США Теодор Рузвельт – теж республіканець, лауреат Нобелівської премії миру, перебував на посаді у часи Першої світової війни.

Був автором фрази США – це світовий поліцейський, своєю політикою зміцнив роль американців на міжнародній арені.

Джерело: Oregon Live

Фото: Oregon Live