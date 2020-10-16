Лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську оголосили в міжнародний розшук за ст. 361 ч. 3 – заклики до повалення конституційного ладу і дії, спрямовані на шкоду нацбезпеки.

Їй загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

7 жовтня стало відомо, що Світлану Тихановську оголосили у розшук на території Росії. У Білорусі проти неї порушене кримінальне провадження за статтею Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

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Сама Світлана Тихановська відреагувала на оголошення у розшук. Вона зазначила, що взагалі не знає, що фігурує в кримінальній справі, тим паче в Росії.

Схожі звинувачення інкримінують ще одній опозиціонерці Марій Колесниковій. Її затримали за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу РБ – заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет.