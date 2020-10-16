Россия исключает переговоры по Будапештскому меморандуму.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ готова вести переговоры с Украиной только в рамках минских соглашений.

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На возможную инициативу Украины поднять на международном уровне вопрос о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму, Песков заявил, что РФ готова реагировать только на инициативы Украины относительно реализации минских договоренностей.

Актуализация положений Будапештского меморандума

Будапештский меморандум предусматривал, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала, получает гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Гарантом выступали РФ, США, Великобритания

Источник: РИА Новости