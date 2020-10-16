Актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти Україні створити значно міцніші переговорні позиції щодо Донецька, Луганська і Криму.

Так в Офісі президента пояснили включили цього питання до всенародного опитування.

Зокрема, у відомстві зазначили, що Будапештський меморандум передбачав, що Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу, отримує гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів.

Ця міжнародна угода була укладена між Україною, США, Росією та Великою Британією. Однак безпекові гарантії були порушені і світ не відреагував на це належним чином, що призвело до прямої збройної агресії.

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В Офісі президента пояснили, що потрібна актуалізація положень Будапештського меморандуму.

Тому владі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів Меморандуму щодо виконання їхніх зобов’язань.

Всенародне опитування відбудеться у день місцевих виборів 25 жовтня. Крім бюлетеня, українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

Фінальний список питань всенародного опитування 16 жовтня озвучив Володимир Зеленський.