Росія виключає переговори по Будапештському меморандуму – Пєсков

Росія виключає переговори по Будапештському меморандуму.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ готова вести переговори з Україною тільки у рамках мінських угод.

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На можливу ініціативу України підняти на міжнародному рівні питання про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом, Пєсков заявив, що РФ готова реагувати на ініціативи України щодо реалізації мінських домовленостей.

Актуалізація положень Будапештського меморандуму

Будапештський меморандум передбачав, що Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу, отримує гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та чинних кордонів.

Гарантом виступали РФ, США, Велика Британія

Джерело: РИА Новости