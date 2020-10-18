Азербайджан захватил военную часть Армении

Боевая операция Азербайджана 18 октября закончилась захватом военной части Армении.

Как сообщают в Минобороны Азербайджана, захват территории происходил после побега вражеских войск.

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Видео с места захваченной части военнослужащие Азербайджана выложили в сеть.

Между тем Минобороны Армении осудило грубые действия армии Азербайджана и обвинило в нарушении гуманитарного перемирия.

Нагорный Карабах: сорвано очередное перемирие

В субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое начало действовать 18 октября.

Договоренности о прекращении огня были подписаны при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

В тот же день, 18 октября, боевые действия возобновились. Официальные Баку и Ереван продолжили риторику взаимных обвинений в нарушении условий перемирия.