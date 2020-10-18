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Факти / Світ

Азербайджан захопив військову частину Вірменії

Бойова операція Азербайджану 18 жовтня закінчилася захопленням військової частини Вірменії.

Як повідомляють у Міноборони Азербайджану, захоплення території відбувалося після втечі ворожих військ.

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Відео з місця захопленої частини військовослужбовці Азербайджану виклали в мережу.

Тим часом Міноборони Вірменії засудило грубі дії армії Азербайджану та звинуватило у порушенні гуманітарного перемир’я.

Нагірний Карабах: зірвано чергове перемир’я

У суботу, 17 жовтня, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир’я в Нагірному Карабаху, яке почало діяти 18 жовтня.

Домовленості про припинення вогню було підписано за посередництва Мінської групи ОБСЄ.

Того ж дня, 18 жовтня, бойові дії відновилися. Офіційні Баку та Єреван продовжили риторику взаємних звинувачень у порушенні умов перемир’я.

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