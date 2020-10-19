Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что весь персонал, работающий с больными Covid-19 пациентами, получит двойную зарплату.
— Финансовую помощь выплатят всему персоналу, который участвует в борьбе с коронавирусом. Это надбавка в размере 100% от зарплаты, — подчеркнул министр.
Minister @MZ_GOV_PL @a_niedzielski: Dodatek z tytułu zwalczania #COVID19 będzie płacony każdemu personelowi zaangażowanemu w walkę z koronawirusem. To podwojenie podstawowego wynagrodzenia — dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 19, 2020
Сейчас в Польше наблюдается вспышка коронавируса, а суточный прирост достигает 10 тыс. инфицированных.
В связи с резким ростом числа зараженных коронавирусом на национальном стадионе в Варшаве откроют временный госпиталь.
Польша усиливает карантин
С 10 октября в Польше усилили карантинные ограничения. Все должны носить маски не только в общественных местах, но и на улице.
Министерство здоровья Польши сообщило, что в стране зафиксировали рекордное количество больных Covid-19.