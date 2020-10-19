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Факты / Мир

В Польше медикам выплатят двойную зарплату за работу с больными Covid-19

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что весь персонал, работающий с больными Covid-19 пациентами, получит двойную зарплату.

— Финансовую помощь выплатят всему персоналу, который участвует в борьбе с коронавирусом. Это надбавка в размере 100% от зарплаты, — подчеркнул министр.

Сейчас в Польше наблюдается вспышка коронавируса, а суточный прирост достигает 10 тыс. инфицированных.

В связи с резким ростом числа зараженных коронавирусом на национальном стадионе в Варшаве откроют временный госпиталь.

Польша усиливает карантин

С 10 октября в Польше усилили карантинные ограничения. Все должны носить маски не только в общественных местах, но и на улице.

Министерство здоровья Польши сообщило, что в стране зафиксировали рекордное количество больных Covid-19.

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